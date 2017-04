Idea Factory International heeft aangekondigd dat Dark Rose Valkyrie in juni in het Westen verschijnt. De Europese release staat gepland voor 9 juni en dat zowel digitaal als in retailformaat.

Dark Force Valkyrie draait rond een elite eenheid van het leger, ACID (Anti-Chimera Interception Division), die de mensheid tracht te beschermen tegen hen die door een mysterieus virus getransformeerd zijn. Naast gevechten vormen ook ondervragingen een belangrijk onderdeel van de game, want zo kan je bepalen of iemand geïnfecteerd is of niet.