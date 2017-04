Bandai Namco heeft met Code Vein een nieuwe action RPG aangekondigd, van het team dat ook verantwoordelijk is voor de God Eater-games. De game speelt zich af in de nabije toekomst, waarin de speler in de huid kruipt van Revenants. Dat zijn vampieren met buitengewone krachten. De game zal ook co-op bevatten in de vorm van een buddysysteem, waarbij je samen met een vriend de wereld kan ontdekken. Heel veel is er nog niet over geweten, maar we mogen morgen een eerste trailer verwachten. Eerder kregen we wel al een kleine teaser te zien.