Eerder deze maand werd Marvel Heroes aangekondigd voor PS4 en Xbox One. Op console gaat de free-to-play action-RPG, die eerder al voor pc verscheen, door het leven als Marvel Heroes Omega en nu is aangekondigd dat een bèta aanstaande vrijdag van start gaat, zij het in eerste instantie enkel op PS4.

Om toegang te krijgen tot de bèta zal je centjes moeten neertellen. Blijkbaar krijg je enkel toegang als je het Founder's Pack koopt via de PlayStation Store. Daarvoor krijg je dan ook wel meteen het personage Daredevil. Bij de finale launch zal de game 38 personages bevatten.