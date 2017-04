Bandai Namco heeft een handelsmerk laten registreren voor Pac-Man Maker. Zo'n registratie betekent natuurlijk niet per se dat er ook effectief plannen zijn om er wat mee te doen, maar het is niet ondenkbaar dat Bandai Namco geïnspireerd werd door Super Mario Maker en dat we binnenkort dus de kans krijgen om onze eigen Pac-Man levels in elkaar te knutselen.