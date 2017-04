Even terugblikken: vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat Palmer Luckey, de man achter Oculus Rift, een propagandagroep van Donald Trump had gesteund. Het nieuws leek een PR-fiasco te worden voor Facebook, maar Luckey reageerde en ontkende eigenlijk dat hij Donald Trump steunde en dat hij iets met de organisatie te maken had. Hij gaf toe één keer een donatie van 10.000 dollar te hebben gedaan, maar dat was naar eigen zeggen omdat hij vond dat de organisatie een frisse manier had om jonge kiezers te bereiken. Nu echter blijkt dat Luckey sindsdien nog 100.000 dollar heeft gedoneerd aan het inauguration committee van Trump. Concreet houdt dat eigenlijk in dat Luckey mee betaalde voor de overwinningsfeestjes van Trump nadat hij de presidentsverkiezingen gewonnen had.

Palmer zou het geld gedoneerd hebben via een spookbedrijfje genaamd Wings of Time. Op hetzelfde adres waar Wings of Time gevestigd is zou Luckey nog een ander bedrijfje hebben ook, Fiendlord’s Keep genaamd. Beide namen verwijzen naar de klassieke JRPG Chrono Trigger uit 1995, een van de favoriete games van Luckey.

Hoewel Luckey aanvankelijk dus ontkende dat hij Trump steunde, lijken deze nieuwe elementen toch anders te suggereren. In hoeverre ze hier bij Facebook van op de hoogte waren is niet bekend, maar het was wel duidelijk dat Facebook destijds al verveeld zat met de zaak. Na het incident was Luckey compleet afwezig tijdens een groot Oculus Rift evenement en vorige maand werd het vertrek van Luckey bij Facebook aangekondigd. Daarnaast lag Luckey ook onder vuur omdat de Oculus Rift ontwikkeld zou zijn met gestolen technologie van ZeniMax, het moederbedrijf van onder meer id Software en Bethesda.