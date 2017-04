Wie graag gevangenissen ontwerpt en er alles in goede banen leidt, kan dat binnenkort ook op zijn smartphone of tablet. De game zit er namelijk aan te komen voor iOS en Android. In Nederland kunnen ze er nu al mee aan de slag.

Nederland krijgt een zogenaamde soft launch, bedoeld als test, alvorens de game ook in de rest van de wereld wordt gelanceerd voor mobile. Nederlanders die willen deelnemen aan deze "Early Access" periode moeten de game gewoon downloaden via de Play Store of App Store. Prison Architect Mobile zal gratis te downloaden en te spelen zijn, al kan je wel centjes uitgeven aan extra modes en content.