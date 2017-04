Volgende week verschijnt Little Nightmares en wie dan meteen wat gratis DLC wil, kan aan de slag met een interactieve ervaring via de officiële website. Daar moet je Six helpen om te ontsnappen uit de keuken. Als beloning krijg je dan het Tengu Mask dat je in de game kan dragen. De ervaring geeft zo ook een voorsmaakje van de puzzelelementen die in de game aanwezig zullen zijn.