Valve heeft enkele veranderingen aangekondigd voor matchmaking in Dota 2. Om te beginnen keert solo queue terug. Dit laat solo spelers toe om een match te zoeken en enkel tegenover andere solo spelers geplaatst te worden. Een andere nieuwigheid is de verplichting om een uniek telefoonnummer aan je account te hebben gekoppeld als je ranked wil spelen.

Valve zegt dat het voortaan een uniek telefoonnummer vraagt om te voorkomen dat spelers met meerdere accounts spelen. Dat is namelijk een ware plaag en is niet gezond voor matchmaking, aangezien spelers met een veel hoger niveau dan vaak op lagere accounts spelen. Aangezien niet iedereen meerdere telefoonnummers heeft, zou deze nieuwe eis voor ranked play het aantal smurfs en dubbelaccounts moeten kunnen verminderen. Om te voorkomen dat spelers hun ene telefoonnummer gewoon voor al hun accounts gebruiken, moeten spelers ook 3 maanden wachten alvorens ze hun telefoonnummer van een account aan een andere kunnen toevoegen. In hoeverre Valve zal kunnen controleren of de opgegeven telefoonnummers ook authentiek zijn, valt nog af te wachten.