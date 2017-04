Vanaf 25 mei kan iedereen aan de slag met Call of the Tenebrae, de nieuwste uitbreiding van Two Worlds 2. Die werd in maart aangekondigd, samen met een volledig nieuwe game. Dat er nog een uitbreiding komt is vrij verrassend, aangezien de game al zes jaar op de markt is. In de uitbreiding neem je het als speler op tegen een nieuw gevaar, de Tenebrae. De DLC is los of als DLC te verkrijgen. Wie Two Worlds 2 al in zijn bezit heeft, die zal minder moeten betalen.