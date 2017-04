Een zekere Nathan, 7 jaar, heeft een wel erg originele manier gevonden om zijn moeder ervan te overtuigen hem 's nachts videogames te laten spelen. Hij heeft namelijk een briefje van "the school" vervalst waarin gezegd werd dat hij het erg goed deed voor alle vakken op school, behalve voor "videogame class". Daarom moest hij een hele nacht blijven gamen, anders zou hij van school gestuurd worden. Zijn moeder trapte er natuurlijk niet in, maar liet Nathan wel nog een half uurtje langer spelen alvorens hij zijn bed in moest.