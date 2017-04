Bandai Namco heeft de eerste DLC voor Sword Art Online: Hollow Realization aangekondigd. Het betreft Chapter 1 van de Abyss of the Shrine Maiden verhaallijn. De eerst DLC focust zich nogmaals op Kirito en diens vrienden en speelt zich af in een nieuw vulkanisch gebied genaamd Aincrad Castle. Crimson Demon Bane is deze keer het doelwit tot Premiere last krijgt van hoofdpijn. Wat zal er gebeuren? Meer mysteries zullen moeten worden ontrafeld wanneer een gemaskerd personage zijn entree maakt. Is het een vriend of een nieuwe vijand?

Naast de nieuwe verhaallijn wordt ook Heroine Quest geïntroduceerd. Hierin krijg je de kans Asuna, Lisbeth, Silica en Premiere als heldin toe te voegen in het eerste hoofdstuk. Als tweede extra is er ook nog de Enigma Order Quest waarin je de Fuse Paragon, Mystic en Ultana GP Order items & skill kan verkrijgen en als kers op de taart werd Customization toegevoegd voor het aanpassen van de hoofdpersonages hun uiterlijk.



Nieuwe scenario’s, nieuwe monsters en een nieuwe verhaallijn maken allemaal deel uit van wat Chapter 1 zal te bieden hebben vanaf 16 mei 2017. Na Chapter 1 worden nog twee hoofdstukken voorzien.