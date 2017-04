De Senran Kagura games zijn de laatste jaren als paddestoelen uit de grond geschoten, ook in het Westen, en blijkbaar doet de reeks het zo goed dat Marvelous er nu een apart bedrijf voor opricht.

Het nieuwe dochterbedrijf van Marvelous zal Honey∞Parade Games heten en vanaf 9 mei officieel in het leven geroepen worden. In de praktijk is het eigenlijk de gelijknamige studio binnen Marvelous, die recent opgericht werd door Senran Kagura producer Kenichirō Takaki, die wordt omgevormd tot apart bedrijf. De studio zou zich dus voornamelijk focussen op Senran Kagura, zowel qua productie als promotie, en zou verder ook next-gen IP's creëren.