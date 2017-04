Vandaag is wat nieuwe DLC voor Sniper Elite 4 gelanceerd en vermoedelijk is dat niet toevallig op dezelfde dag dat Sniper Ghost Warrior 3 officieel lanceert. Om te beginnen is er het tweede deel van de mini-campaign Deathstorm, waarin je enkele wetenschappers uit de greep van de nazi's moet bevrijden terwijl je ook nog eens wat plutonium transporteert. Aan deze DLC hangt een prijskaartje. Een gratis update dan weer voegt een nieuwe map toe, evenals een Capture the Flag mode en een nieuwe Survival missie.