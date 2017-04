Broken Age, het Kickstarter-succes van Double Fine, lijkt eindelijk naar de Xbox One te komen. De game verscheen aanvankelijk voor pc en kwam vervolgens ook naar PS4, PS Vita, Ouya en mobile. Dat is inmiddels twee jaar geleden en nu is een rating opgedoken voor een Xbox One-versie van de game. Op een officiƫle aankondiging is het wel nog wachten.