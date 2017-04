De inmiddels 20-jarige Adam Mudd is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot 2 jaar celstraf omwille van zijn aandeel in talloze hacks en DDoS-aanvallen. De rechter wilde een voorbeeld stellen om aan te tonen dat dergelijk gedrag niet door de beugel kan en dat er dus gevolgen aan vasthangen.

Toen Mudd 16 jaar was, creëerde hij zijn eigen hacking software genaamd Titanium Stresser. Daarmee konden hacks en DDoS-aanvallen uitgevoerd worden. Hij verkocht de software aan andere hackers, wat hij omgerekend een goede 450.000 euro opleverde. Tussen december 2013 en maart 2015 was zijn software betrokken bij 1,7 miljoen hacks en 594 DDoS-aanvallen tegen 181 IP-adressen. In totaal zouden 112.000 mensen gebruik gemaakt hebben van zijn software om 666.000 IP-adressen te hacken.

Mudd kraakte ook het beveiligingssysteem van zijn eigen school, waardoor de instelling een onderzoek van 2350 euro moest uitvoeren. Wat gaming betreft werd blijkbaar vooral RuneScap het slachtoffer van Titanium Stresser. De makers van de game moesten 7 miljoen euro investeren in betere beveiliging tegen DDoS-aanvallen en boekte omwille van de aanvallen een inkomstenverlies van 216.000 euro. Ook Minecraft, Microsoft en Sony werden het slachtoffer van Titanium Stresser.

Zowel de aanklager als de verdediging zijn akkoord dat Mudd het allemaal niet voor het geld deed. In plaats daarvan zou het hem vooral om erkenning te doen zijn geweest. Via zijn software en hacks wilde hij een status verwerven en zo vrienden maken. Volgens de verdediging kadert dit zijn acties en zijn het verzachtende omstandigheden. Mudd zou gepest zijn geweest op school en daardoor in een moeilijke periode hebben gezeten waarbij hij het gevoel met de realiteit kwijt raakte.

Volgens de aanklager dan weer maakt het feit dat geld geen motief was Mudd extra gevaarlijk. Mudd zou ook helemaal geen emoties getoond hebben omtrent zijn daden.

Toen de feiten zich afspeelden woonde Mudd nog bij zijn ouders en was hij van school gestuurd. Nu heeft hij dus een celstraf van 2 jaar gekregen, die hij moet uitzitten in een instelling voor jonge criminelen.