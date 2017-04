Fatshark heeft nieuwe DLC aangekondigd voor Warhammer: End Times - Vermintide. De nieuwe Stromdorf DLC verschijnt op 4 mei en brengt een nieuw, wild en nat gebied met zich mee. Een koerier die belangrijke informatie bij zich had is vermist en de Skaven hebben een sinister plan in werking gezet, dus het is aan jou en je medespelers om hen te stoppen. De DLC brengt twee nieuwe levels met zich mee, evenals een krachtig nieuw zwaard voor Markus Kruber.