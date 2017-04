De bedenkers van Burnout, die momenteel aan de slag zijn in de studio Three Fields Entertainment, hebben met Danger Zone een nieuwe game aangekondigd. Die titel is duidelijk geïnspireerd op hun vorige werk, want fans van Burnout zullen er ongetwijfeld de Chras Mode in herkennen. In de game zal je ook grote ongelukken moeten veroorzaken, om zo punten te verzamelen. Danger Zone verschijnt in mei op pc en PS4. Eerder kwam de studio ook al op de proppen met een explosieve golfgame.