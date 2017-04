Ben je een rijke Star Wars fan die bovendien van goud houdt, dan is deze Darth Vader helm misschien iets voor jou. Het unieke exemplaar is gemaakt van 24 karaat goud en weegt 20 kilogram. Eerder voor in een vitrine dan op je hoofd dus. Het prijskaartje is ook niet mis: 1,4 miljoen dollar. Wij verkiezen toch gewoon de originele, zwarte versie, maar als je interesse hebt in dit gouden exemplaar moet je op 4 mei bij Ginza Tanaka in Tokio zijn, waar de helm verkocht zal worden.