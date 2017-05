Nintendo heeft laten weten dat het een rechtszaak tegen een bedrijf genaamd RecogniCorp heeft gewonnen. RecogniCorp had Nintendo in 2011 aangeklaagd omdat het volgens het bedrijf met de techniek achter de Mii's inbreuk pleegde op een van hun patenten.

Het patent in kwestie beschreef een techniek waarbij op basis van bepaalde gegevens en encoding/decoding een schets kon gemaakt worden van een gezicht. Deze techniek zou vooral bedoeld zijn om gebruitk te worden door de politie, om een schets te maken van een verdachte, maar Nintendo zou de techniek dus ook hebben gebruikt voor het creƫren van Mii-personages.

Gelukkig voor Nintendo heeft een rechter beslist dat het patent in kwestie in de eerste plaats nooit had mogen worden toegekend aan RecogniCorp. De rechter wijst erop dat encoding/decoding dezer dagen alomtegenwoordig zijn in het digitale tijdperk en verder kon RecogniCorp blijkbaar niet aantonen wat hun techniek zo uniek maakte. Het patent werd dan ook weggegooid en daarmee ook de klacht van RecogniCorp tegen Nintendo.

Over RecogniCorp is overigens ook erg weinig informatie te vinden, los van informatie omtrent deze rechtszaak. Waarschijnlijk gaat het dan ook om een klassieke patent troll, die Nintendo steeds bestrijdt.