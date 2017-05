Paladins: Champions of the Realm, zeg maar de Overwatch van SMITE-ontwikkelaar Hi-Rez Studios, is vanaf nu ook speelbaar op PS4 en Xbox One. Officieel gaat het wel nog om een open bèta, net als op pc, waar je trouwens ook kan betalen voor een versie met extraatjes. Paladins was vorig jaar de meest gespeelde nieuwe game op Steam.