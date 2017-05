Ubisoft heeft aangekondigd dat The Division dit weekend nog eens gratis te spelen zal zijn en dat op zowel pc, PS4 als Xbox One. Het Free Weekend geeft toegang tot de gehele game en progressie kan meegenomen worden als je de game vervolgens ook aanschaft. Je kan dan ook genieten van korting op zowel de gewone editie als de Gold Edition. Die laatste bevat ook de Season Pass.

Van The Division is momenteel ook al een gratis proefversie beschikbaar, maar die heeft enkele beperkingen. Zo kunnen spelers maar 6 uur in totaal spelen, of tot ze level 8 bereikt hebben.