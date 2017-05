De Gears of War film die er ooit van zou moeten komen heeft een schrijver te pakken. De screenplay zal geschreven worden door Shane Salerno, die recent nog schrijver was voor Ghost Recon Wildlands. Verder kennen we hem van Armageddon en Aliens vs. Predator: Requiem. Hij is ook een screenwriter voor Avatar 2 tot en met Avatar 5.

De Gears of War film wordt geproduceerd door Universal, onder toezicht van Dylan Clark. Die produceert ook de nieuwe Batman film en was verder ook van de partij bij de recentste Planet of the Apes trilogie. Een regisseur voor de film is er nog niet.