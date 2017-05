Valve heeft wijzingen aangebracht aan het Steam Gifting systeem. Hoewel Valve de veranderingen voorstelt als een positieve zaak die gifting makkelijker maakt, lijkt de reactie van de community voorlopig eerder negatief.

Concreet is het enkel nog mogelijk om een game cadeau te doen op het moment van de aankoop zelf. Een game (bijvoorbeeld omwille van korting) alvast kopen en in je inventory bewaren om later cadeau te doen kan dus niet meer. Ook giveaways die vaak op deze manier werden georganiseerd zijn zo niet langer mogelijk, evenals uitgebreide en georganiseerde ruilhandel tussen gebruikers. Ook kunnen gifts niet langer via mail worden gegeven, dus het kan enkel rechtstreeks van de ene Steam-account naar de andere.

Voorts zijn er nog meer beperkingen doorgevoerd. Zo zal gifting niet langer mogelijk zijn tussen regio's met een groot prijsverschil. Is gifting niet mogelijk, dan zal dit voor de aankoop al duidelijk gemaakt worden. Ook kan iemand een cadeau weigeren. In dat geval wordt de aankoop gewoon geannuleerd en krijgt de koper het geld meteen terug.

Nog een beperking die dit alles mogelijk met zich meebrengt is het feit dat op deze manier het waarschijnlijk niet langer mogelijk is om games cadeau te doen aan iemand in een land wanneer die game niet in dat land beschikbaar is (via Steam). Als de game in kwestie dan ook nog eens via geen enkel ander platform verkocht wordt, is er geen legale manier om eraan te geraken.

Zoals gezegd reageert de community voorlopig negatief op de nieuwe aanpak van Steam Gifting, maar Valve zelf ziet het positief. Een game meteen cadeau kunnen doen zou namelijk makkelijker en duidelijker zijn, en verder wordt het ook mogelijk om een timing in te stellen. Op die manier kan je al maanden van tevoren een cadeautje inplannen voor bijvoorbeeld de verjaardag van een vriend.