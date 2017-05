Eerder al werd aangekondigd dat RiftStar Raiders, een top-down space shoot 'em up, dit jaar zou verschijnen voor pc, PS4 en Xbox One. Ook de Nintendo Switch lijken we nu aan dat lijstje te mogen toevoegen, want onderstaande foto werd gedeeld via de officiële Twitter-pagina van ontwikkelaar Climax Studios. Op verdere details is het nog wachten.