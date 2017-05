Tegenwoordig is PlayerUnknown's Battlegrounds de talk of the town, maar er is een tijd geweest dat dat DayZ was. Die game heeft al een hele geschiedenis achter de rug en binnenkort is het nog eens tijd voor een mijlpaal. Na al die tijd zal de game namelijk eindelijk de bètafase bereiken.

Momenteel is een klein team van Bohemia nog bezig met update 0.62, een kleinere update die "soon" zou moeten verschijnen. Het grootste deel van het DayZ-team echter werkt al een tijd aan update 0.63, waarmee de bèta dus van start gaat. Die update verwijdert heel at oude code uit de game om plaats te maken voor nieuwe, waardoor DayZ op enkele belangrijke punten stevig verbeterd zou moeten kunnen worden. Zaken als wapens, richten, melee combat en het besturen van personages in het algemeen zou stevig aangepakt worden.

Wanneer de nieuwe updates precies zullen verschijnen is nog niet bekend. Ook valt het nog af te wachten of ze werkelijk significante verbeteringen met zich meebrengen. Tot slot kan ook de vraag gesteld worden of het niet too little, too late is.