Eind vorig jaar verscheen Space Hulk: Deathwing voor pc en hoewel het er aanvankelijk goed uitzag voor de game, was het eindresultaat toch eerder een teleurstelling. Streum On Studio wil het dan ook beter doen met de consoleversie en daarom is de release daarvan alvast uitgesteld tot het vierde kwartaal van dit jaar. Ook zal de consoleversie meteen een Enhanced Edition zijn die heel wat problemen van de pc-versie zou moeten hebben weggewerkt.

Ondertussen wordt de pc-versie niet vergeten. Via gratis updates zal die pc-versie gaandeweg worden omgevormd tot de Enhanced Edition die ook naar consoles komt. Zo is al een update verschenen die de Special Missions game mode toevoegt aan de multiplayer, zij het voorlopig enkel voor Chapter 1. Deze mode geeft je random objectives bij missies, in plaats van de vastgelegde objectives die je normaal krijgt.

Voor de toekomst staat ook het volgende nog op de planning: