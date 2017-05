Komend weekend zullen vaker dan gewoonlijk gras-Pokémon opduiken in Pokémon GO, zo is aangekondigd. Ook zullen Lure Modules komend weekend 6 uur lang actief blijven. Kortom weer een klein event om de Pokémon GO activiteit in de wereld op te krikken.

Verder heeft de Android-versie van de game een interessante nieuwe feature gekregen. Door in de in-game shop naar onderen te scrollen zie je namelijk een mogelijkheid om een promo code in te voeren. Momenteel zijn nog geen promo codes bekend, maar mogelijk zullen die in de nabije toekomst op een of andere manier beschikbaar gesteld worden. Waarschijnlijk krijg je er specifieke items of (zeldzame) Pokémon mee. De iOS-versie heeft deze feature vooralsnog niet.