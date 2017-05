In 1998 werd de eerste Half-Life game ook in Duitsland gelanceerd, zij het met de nodige censuur. In plaats van menselijke vijanden had de Duitse versie bijvoorbeeld robots, terwijl de wetenschappers gewoon triestig op de grond zaten in plaats van gruwelijk vermoord te worden. Lichaamsdelen werden vervangen door mechanische onderdelen en lichamen verdwenen erg snel nadat ze gedood waren. Via een update komt aan deze censuur eindelijk een einde voor de Duitsers.

Via Steam kunnen ze in Duitsland nu aan de slag met Half-Life Uncensored, dat dus de gewone versie van de game is die elders ook gelanceerd werd.