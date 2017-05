Hoewel de kans sowieso al groot was dat de nieuwe God of War pas ten vroegste in 2018 zou verschijnen, zijn er fans die nog hopen op een release dit jaar. Een van de redenen om die hoop nog te koesteren was het feit dat Christopher Judge, die we kennen van Stargate en die de stem van Kratos verzorgt, de game op zijn Twitter profiel vermeldde als een titel voor 2017. Inmiddels echter heeft hij dat veranderd naar 2018 en dus lijkt de kans kleiner en kleiner dat de game effectief nog dit jaar verschijnt.