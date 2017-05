In Rusland is vorige week het proces tegen Ruslan Sokolovsky afgelopen. Sokolovsky is een grote Russische YouTuber die in de zomer van vorig jaar werd gearresteerd nadat hij Pokémon GO had gespeeld in een Orthodoxe kerk. Dat deed hij erg bewust. In de video die hij erover maakte verwees Sokolovsky, die zelf expliciet atheïst is, naar de Russische wetgeving die het verbiedt om de Orthodoxe Kerk te bespotten, waarna hij besloot om net dat min of meer te gaan doen. Hij grapte ook dat hij Jezus niet kon vangen.

Kort na het publiceren van de video op YouTube werd Sokolovsky gearresteerd. Sindsdien is hij aanzienlijk minder actief op YouTube en draait alles nog maar rond één ding: zijn proces. Dat zit er inmiddels dus op en de aanklager heeft de maximumstraf geëist, zijnde 3,5 jaar in de cel. Op 11 mei volgt de uitspraak.

Sokolovsky werd trouwens aangeklaagd op basis van dezelfde wet waardoor enkele leden van Pussy Riot in 2012 in de cel belandden.