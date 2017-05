Vorige maand hintte Ian Bell, CEO van Slightly Mad Studios, al naar een samenwerking tussen de studio en een grote Hollywood blockbuster franchise en nu is daar nog wat meer informatie over naar buiten gekomen. De studio achter Project CARS zou overeenkomst voor meerdere jaren hebben, waaruit meerdere games zouden moeten voortvloeien. Op een onthulling is het blijkbaar wel nog enkele maanden wachten, omdat de deal intussen blijkbaar nog groter is geworden waardoor men alles nog wat langer geheim moet houden.

Over welke Hollywood franchise het gaat, daar hebben we voorlopig het raden naar. Gespeculeerd wordt dat het gaat om The Fast and the Furious. Slightly Mad Studios werkt namelijk samen met uitgever Bandai Namco, en die bracht eerder al Fast and Furious games naar consoles en arcadehallen.