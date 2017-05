In Japan verscheen The Caligula Effect vorig jaar al en in Noord-Amerika kunnen ze er sinds vorige week mee aan de slag, maar voor ons is het blijkbaar nog wat langer wachten op de game. Atlus heeft laten weten dat de Europese release van de PS Vita-game is uitgesteld, maar een reden werd niet gegeven. Vaak hebben dergelijke vertragingen te maken met het certificatieproces. Een nieuwe releasedatum is nog niet bekend.