Via het Japanse Famitsu magazine is Dynasty Warriors 9 aangekondigd. De game is voorlopig enkel bevestigd voor een Japanse PS4-release, maar een concrete datum is er nog niet. De game zal heel wat bekende features met zich meebrengen, maar ook nieuwe en vernieuwe features. Voor het eerst in de reeks zal er ook een open wereld zijn waarin spelers kunnen gaan, staan en vechten waar ze willen.