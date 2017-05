Hopoo Games heeft een sequel voor Risk of Rain aangekondigd. Risk of Rain 2 is het eerste volledige 3D-project van de studio en er wordt al 6 maanden aan gewerkt, al benadrukt men wel dat alles in een nog relatief vroege fase zit. Een releasedatum is dan ook nog niet bekend voor de action-roguelike game. De eerste game verscheen aanvankelijk voor pc, om vervolgens ook naar PS4 en PS Vita te komen.