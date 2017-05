Normaal zou een Skullgirls mobile game vorig jaar al verschijnen, maar los van een bèta ging dat feestje niet door. Nu is aangekondigd dat de mobile game op 25 mei zal verschijnen. Voor de game werkt ontwikkelaar Lab Zero samen met Hidden Variable Studio. De bedoeling is om met de mobile versie een meer toegankelijke game in de reeks te bieden, met meer RPG-elementen en een "Fight Assist" feature die je moeten toelaten om tactischer te spelen tijdens gevechten. Ook team/deck building mechanics zijn van de partij.