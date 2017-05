Square Enix heeft aangekondigd dat het IO Interactive van de hand wil doen. Square Enix kreeg IO Interactive, dat we vooral kennen van de Hitman games, in handen in 2009, toen het Eidos Interactive, het moederbedrijf van IO Interactive, overnam. Square Enix heeft de beslissing genomen om naar eigen zeggen de tevredenheid van spelers te maximaliseren en optimaal gebruik te maken van de huidige marktsituatie.

Concreet is Square Enix nu bezig met het zoeken naar een nieuwe investeerder voor IO Interactive. Die zou de studio overnemen en dus overkopen van Square Enix. Met wie gesproken wordt, is niet bekend.

Evenmin is bekend wat dit alles precies betekent voor IO Interactive zelf en de Hitman reeks, waarvoor bij de meest recente game een seizoensformule werd geïntroduceerd. IO interactive kennen we verder ook van Kane & Lynch, Freedom Fighters en Mini Ninjas.