Blijkbaar is er een nieuwe Thief game in de maak, al heeft Square Enix zelf dat nog niet officieel bevestigd. Het nieuws kwam al dan niet per ongeluk naar buiten via Straight Up Films, dat eerder dit jaar de rechten kreeg om de Thief film, die in 2014 al werd aangekondigd, te ontwikkelen. Hun bijgewerkte website maakt melding van een nieuwe game die naar aanleiding van de film gelanceerd zou worden.