Het Koreaanse Pop Skin is een bedrijf dat zich bezig houdt met het maken van skins voor allerhande consoles en eentje daarvan is een SNES-skin voor de Nintendo Switch. Elk aspect van de console wordt daarbij aangepakt om die nostalgische look te creëren en we moeten zeggen dat het totale plaatje best mooi is. Het is natuurlijk niet perfect, maar toch knap.