In een poging om de verwachtingen wat realistisch te houden heeft Brian Jarrard, community manager van 343 Industries, gezegd dat de studio dit jaar tijdens E3 niet op de proppen komt met een nieuwe grote Halo game in de franchise. Halo 6 moeten we dus niet verwachten. Wel zei hij dat de studio een "klein iets" zal hebben voor E3, maar daar kon hij natuurlijk verder niets over kwijt. Misschien iets omtrent Halo Wars 2?