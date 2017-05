Verschillende jaren geleden al verscheen One Piece: Unlimited World Red al voor 3DS, PS3, PS Vita en Wii U, en nu zit de game er ook aan te komen voor pc, PS4 en Nintendo Switch, uietaard in een opgepoetst jasje. Voor pc en PS4 verschijnt de game op 25 augustus. Op de Switch-versie is het wachten tot ergens in september.