Mediaconglomeraat NBC Universal heeft een nieuwe gamestudio opgericht die zich voornamelijk zal focussen op de ontwikkeling en het uitgeven van mobile games, al zal er ook wat ruimte zijn om andere initiatieven te verkennen, zoals VR. Het team zou uit 50 werknemers bestaan, waarvan een deel aan Destiny heeft gewerkt.

De studio zal dus stevig inzetten op mobile, hetgeen volgens NBC Universal momenteel de grootste digitale markt is. Wat dat betreft wordt verwezen naar Minion Rush, een game van Gameloft die werd gemaakt met de steun van NBC Universal. Minion Rush werd al 800 miljoen keer gedownload, waardoor het de vierde meest gedownloade game ooit is. In VR ziet men weliswaar toekomst, maar momenteel investeert men er minder in omdat het gewoonweg nog niet veel oplevert.

De nieuwe studio van NBC Universal wordt geleid door Chris Heatherly, die eerder nog aan het hoofd stond van de mobile games bij Disney. Disney zelf is echter gestopt met het ontwikkelen van eigen games en daar lijkt NBC Universal nu van te profiteren.