Redout, de futuristische racer van 34BigThings die vorig jaar al verscheen voor pc, werd eerder dit jaar aangekondigd voor PS4 en Xbox One. De release zou "soon" volgen, maar "soon" blijkt nog maar eens relatief te zijn. Nu is namelijk aangekondigd dat het nog tot eind augustus wachten is op de consoleversie voor PS4 en Xbox One. Over de Switch-versie is qua release nog niets bekend.

Concreet verschijnt de game bij ons op 31 augustus, zowel digitaal als in retailformaat. De consoleversie krijgt een nieuwe split-screen mode mee en de retailversie van 39,99 euro bevat nog extraatjes in de vorm van DLC.