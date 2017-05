Rond de re-release van Phantom Dust, dat oorspronkelijk in 2004 verscheen voor de Xbox, lijkt alles de laatste tijd in een stroomversnelling te komen. Zo kregen we onlangs de eerste bewegende gameplaybeelden te zien en nu is aangekondigd dat de game morgen gratis beschikbaar wordt gesteld voor Windows 10 en Xbox One, inclusief 16:9, 1080p (Xbox One) en 4K (Windows 10).