Onlangs nog zag het ernaar uit dat er een nieuwe Thief game in de maak was, nadat het bedrijf achter de film zei dat er ook een nieuwe game zou komen om de film te begeleiden. Als er inderdaad een nieuwe game zou komen, zal die alleszins niet door Eidos Montreal ontwikkeld worden, zo blijkt nu nadat David Anfossi, hoofd van de studio, van zich liet horen via Twitter. Eidos Montreal maakte de Thief reboot uit 2014.

Natuurlijk betekent dit niet per se dat er helemaal geen nieuwe Thief game in ontwikkeling is, alleen is de kans nu een stuk kleiner dat het om een nieuwe grote release in de franchise gaat. Een soort mobiele spin-off of een of andere VR-ervaring ter begeleiding van de film blijft perfect mogelijk, en in dat geval zal vermoedelijk een andere studio dan Eidos Montreal zich ermee bezig houden.

Apparently we’re developing Thief 5 game! So now we have a title... We just have to build a team,a budget... Forget it! @EidosMontreal pic.twitter.com/suiAgcK7sU — David Anfossi (@DavidAnfossi) May 15, 2017