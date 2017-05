Het Chinese conglomeraat Tencent, dat achter het grootste Chinese social network en tevens achter het grootste Chinese online gaming platform zit, zou plannen hebben om in de Chinese stad Wuhu een soort "esports dorp" te bouwen. Het "industriƫle park" zou onder meer een esports theme park, esports universiteit en cloud data center van Tencent bevatten, naast andere voorzieningen in het kader van cultuur, animatie en creativiteit.

Hoe concreet de plannen zijn en wanneer de werken zouden beginnen is niet bekend, maar mogelijk wijzen de plannen er wel op dat Tencent zich in eerste instantie op de eigen markt blijft focussen. Toen Tencent vorige maand zijn digitale gaming platform een nieuwe naam gaf (WeGame) werd gedacht dat het bedrijf de concurrentie aan zou willen gaan met Steam, maar voorlopig lijkt dat nog niet te gebeuren. De plannen voor het esports dorps versterken het vermoeden dat men zich in de eerste plaats op China zelf wil focussen.