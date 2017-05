Ubisoft heeft bevestigd dat we dit jaar nog aan de slag kunnen met South Park: The Fractured but Whole. De game zou normaal in september 2016 al verschijnen, maar dat kwam er toen niet van. Ook de nieuwe releasedatum in december vorig jaar werd niet gehaald en eerder dit jaar werd de game nog maar eens uitgesteld. Toen werd gemikt op een release in het derde kwartaal van dit jaar, dus juli, augustus of september. Of de game effectief nog in een van die maanden zal verschijnen is niet bekend, maar de game zou dus alleszins wel zeker dit jaar nog verschijnen.