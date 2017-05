Vorige nog liet Valve weten dat het de strijd zou opvoeren tegen zogenaamde "fake games" op Steam. Dat zijn games van een doorgaans erg bedenkelijk niveau die hun weg vinden naar Steam en die doorgaans gebruikt worden om geld te verdienen via Steam Trading Cards. De maker van de game krijgt het spel op Steam, deelt een hoop keys uit aan eigen bots of door henzelf gecontroleerde spelers, en vervolgens wordt geld verdiend met de handel in Steam Trading Cards.

Valve wil deze praktijk dus stoppen en dat doet het door het systeem van Trading Cards enigszins aan te passen. Games zullen voortaan namelijk enkel nog kaarten kunnen droppen wanneer duidelijk vastgesteld is dat de game in kwestie gekocht is door en gespeeld wordt door ├ęchte gebruikers. Staat dat vast, dan worden kaarten gedropt, ook voor wie de game daarvoor al speelde.

Hoe Valve precies zal controleren of games echt gespeeld worden, valt nog af te wachten, maar vermoedelijk zullen er wel duidelijke patronen zijn die tonen in hoeverre games echt gekocht worden tegenover wanneer enkel keys gebruikt worden om een game te verkrijgen. Volgens Valve is het nu immers ook al zo dat ├ęchte gebruikers dergelijke games doorgaans al links laten liggen.

Valve zelf verdient trouwens ook geld natuurlijk wanneer Trading Cards verhandeld worden, maar het systeem aanpassen om fake games te bestrijden levert normaal meer op. Deze fake games verstoren het algoritme van Steam namelijk, waardoor heel wat foute data mee wordt opgenomen om te bepalen welke games het voor bepaalde gebruikers in de schijnwerpers plaatst. Het algoritme verbeteren door deze foute data te verminderen komt de gebruikerservaring dus ten goede, wat uiteindelijk ook goed is voor Valve en Steam.