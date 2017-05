Voor Wild West Online, de game die even aanzien werd als Red Dead Redemption 2, zou aanvankelijk een Kickstarter gelanceerd worden om 250.000 dollar extra op te halen voor de ontwikkeling van de game, met nog extra stretch goals voor nog meer centjes. Nu is echter aangekondigd dat die Kickstarter overbodig is geworden.

612 Games, de studio achter Wild West Online, heeft namelijk extra middelen gekregen van de oorspronkelijke investeerders. Mogelijk zit de aandacht die de gelekte screenshot en vervolgens de game zelf kreeg daar voor iets tussen. Door het extra geld is een Kickstarter campagne dus niet meer nodig en ook een Steam Early Access release ligt niet meer op tafel. In plaats daarvan zal de game bij release meteen alle stretch goals bevatten, zoals vrouwelijke speelbare personages.