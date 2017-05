ARMS, het nieuwe IP van Nintendo voor de Nintendo Switch, krijgt binnenkort een open bèta, die Nintendo zelf een Global Testpunch noemt. Concreet zullen spelers de game kunnen testen in het weekend van 27 en 28 mei, en in het weekend van 3 en 4 juni. Via de eShop is de bèta nu al te downloaden, maar het is dus wel nog even wachten vooraleer je er echt mee aan de slag kan.