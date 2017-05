Microsoft heeft het handelsmerk voor Scalebound vernieuwd. Op zich betekent dit echter niet meteen dat er nog leven zit in de geannuleerde game van Platinum. Waarschijnlijk heeft Microsoft het handelsmerk gewoon vernieuwd om het te beschermen, zodat niemand anders ermee aan de haal gaat. Natuurlijk kan het niet eindeloos vernieuwd blijven worden zonder er ook iets mee te doen, maar voorlopig moet Microsoft zich daar nog geen zorgen over maken. Nintendo bijvoorbeeld heeft ook nog steeds Eternal Darkness in handen zonder er iets mee te doen.